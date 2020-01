Mercato Milan, Mediaset: preso Dani Olmo! Blitz a Zagabria, la Dinamo accetta. Piaceva anche al Napoli, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Milan vicinissimo a un grande colpo di mercato: la Dinamo Zagabria avrebbe accettato l'offerta di 20-25 milioni di euro più bonus per Dani Olmo, giocatore già seguito la scorsa estate. Il giocatore e il suo agente Andy Barra, scrivono in Croazia, starebbero spingendo per una conclusione rapida e positiva dell'affare. Dani Olmo, trequartista 21enne, sarebbe il giocatore ideale per giocare alle spalle di Ibrahimovic o, in alternativa, dietro a due punte in un 4-3-1-2 o in un 3-4-1-2, modulo che Pioli potrebbe decidere di adottare con l'arrivo di Kjaer.

Dani Olmo Milan

Dani Olmo-Milan, ex obiettivo mercato Napoli

Dani Olmo è da tempo un obiettivo di mercato del Milan, ma, secondo Il Tempo ed Il Mattino anche il Napoli ci aveva pensato ultimamente. Un blitz dei dirigenti rossoneri in Croazia, però, ha sbaragliato la concorrenza per il calciatore.