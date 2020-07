Damiani: "Osimhen-Napoli? Non so come si adatterebbe, Gattuso è il tecnico giusto! Se crescerà potrà valere oltre 100mln"

Calciomercato Napoli - Oscar Damiani, intermediario di mercato e conoscitore del calcio francese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Che tipo di giocatore è Victor Osimhen?

«Lo conosco molto bene, anche perché me ne ha parlato benissimo il suo allenatore Galtier, che da giocatore portai a Monza oltre 20 anni fa. È un atleta dalle qualità eccellenti. Uno capace di correre per 40-50 metri a ritmi altissimi. Un giocatore di queste qualità il Napoli non ce l’ha. Però più che altro è un contropiedista, non so come si adatterà alle nostre difese chiuse, quando non avrà profondità. Il campionato italiano non sarà il più bello ma resta il più difficile»