Ultimissime calcio Napoli - Il nome di Ricardo Rodriguez è stato accostato alla SSC Napoli nelle ultime ore. Il calciatore del Milan è in uscita e la finestra di calciomercato invernale potrebbe essere per lui una buona opportunità. Secondo quanto riportato dal portale turco Hurriyet, l'ex calciatore del Wolfsburg avrebbe, però, già raggiunto un accordo con il Fenerbahce: i club trattano sulla base di un prestito per 18 mesi. Il Napoli resta in attesa di ulteriori sviluppi in merito.