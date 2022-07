Dalla Turchia - Il Napoli sceglie Kim per il dopo Koulibaly, emissari azzurri a Istanbul

Calciomercato Napoli - Come andrà a finire la questione legata a Kalidou Koulibaly? Al momento non ci sono certezze in merito al centrale senegalese, ma sembra invece certo che gli azzurri stiano sondando il terreno per capire chi acquistare in caso di addio dell'ex Genk. Il portale turco Fanatik fa sapere che il Napoli ha scelto Kim Min-Jae del Fenerbahce come eventuale sostituto del senegalese. Inoltre, molto presto degli emissari del club azzurro si recheranno a Istanbul per trattare con il Fenerbahce.

Il difensore coreano ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro e il Fenerbahce non ha intenzione di accettare cifre inferiori per lasciarlo partire. Le intenzioni del Napoli, invece, sono quelle di trattare cercando di convincere il club turco a ridurre questa cifra o a pagarla in più tranches.