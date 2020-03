Dalla Turchia - Il Napoli piomba su Muriqi del Fenerbahce per sostituire Milik: le ultime

Calciomercato Napoli - Nome nuovo in casa Napoli per la sessione di calciomercato che verrà. Con Arek Milik sempre più in uscita. La SSC Napoli si aggiunge alla lista dei club interessati per Vedat Muriqi del Fenerbahce.

Ultime mercato Napoli - Giuntoli su Vedat Muriqi

Secondo il portale turco Ahaber, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe salire ancora vista la quantità di squadre che seguono il calciatore. Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte, mentre in Italia piace anche a Lazio e Juve.