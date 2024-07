Dalla Turchia - Il Napoli di Conte aveva offerto a Mertens un ruolo nello staff! Ma resterà al Galatasaray: le cifre

Il Galatasaray ha annunciato la firma di un nuovo contratto annuale con Dries Mertens, ex attaccante del Napoli. Ma il belga sarebbe stato vicino ad un incredibile ritorno in azzurro, secondo i turchi di Fanatik.

Secondo i turchi di Fanatik il Napoli aveva progettato di aggiungere Dries Mertens allo staff tecnico. Mertens però ha firmato un altro anno di contratto con i giallorossi, e ha accantonato l'offerta azzurra.

Ecco la nota del Galatasaray su Mertens:

Il 37enne ha giocato 84 partite in totale con il Galatasaray, ha segnato 19 gol e fornito 23 assist.

Dries Mertens nelle scorse settimane aveva dichiarato:

"Ho detto che probabilmente avrei lasciato dopo questa stagione, ma abbiamo ricominciato a parlare con il club due mesi fa. Perché dovrei lasciare quando le cose vanno così bene qui? Non dico che è il mio ultimo anno al Galatasaray perché mia moglie non me lo permette. Mi godo ogni giorno che passo sul campo. Onestamente non pensavo che avremmo avuto una stagione così bella. Sarebbe insensato smettere adesso"