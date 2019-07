Dalla Turchia, Dagran su Elmas: "Il Napoli è la squadra più vicina al suo acquisto, offerta fatta. Non credete che accetterà di far panchina" [ESCLUSIVA]

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Carvi Dagran, giornalista della testata turca ‘Fanatik’:

“Non c’è solo il Napoli su Elmas, c’è stata tanta speculazione di notizie tra Spagna, Inghilterra, il Borussia Dortmund, il Tottenham e la stessa Inter. Tutti hanno mosso dei passi per Elmas, calciatore molto giovane e anche molto duttile. Può giocare davanti la difesa, più avanzato, in un centrocampo a tre e anche a due. Il Napoli è la squadra più vicina, l’offerta degli azzurri è di 15 mln più 3 di bonus. Si parla di un ingaggio che si aggiri sul milione di euro. Il Fenerbahce ha bisogno di un certo tipo di introito per affrontare la stagione in un certo modo, vogliono vincere il campionato. Chiedono tra i 15 ed i 20 milioni. I turchi hanno bisogno di vendere per arrivare ad altri calciatori. Ruolo preciso? Non cambia molto la posizione precisa, l’importante è che sia nel mezzo del campo. E’ un ragazzo giovane, ma è anche al tempo stesso maturo. Non credete che verrà a Napoli ed accetterà la panchina, proverà a strappare quanti più minuti possibili ad Ancelotti. Non è ancora una stella, ma contribuirebbe ad esaltare anche le caratteristiche dei compagni”.