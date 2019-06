Dalla Spagna - Tutti pazzi per Bourigeaud, seguito anche dal Napoli: la situazione

Benjamin Bourigeaud starebbe infiammando il mercato italiano e non solo. Il centrocampista del Rennes è reduce da un'ottima stagione, in cui ha realizzato 9 gol e 10 assist tra campionato e coppe. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e sarebbero state annotate sui taccuini di diversi club importanti.

Secondo quanto riferito da 'estadiodeportivo.com', in Italia, oltre che dal Napoli, il 25enne sarebbe seguito da Inter, Milan, Roma e Atalanta mentre in Premier League vanterebbe gli interessi dei club più blasonati. In corsa per il francese rimarrebbe anche in Siviglia.