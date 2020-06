Dalla Spagna - Scambio Arthur-Pjanic, operazione completata: il brasiliano si è convinto ad accettare i bianconeri

Ultime notizie calcio - Siamo in dirittura d'arrivo: è ad un passo dalla chiusura l'affare che porterà alla Juventus Arthur ed al Barcellona Miralem Pjanic. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il brasiliano, dopo le perplessità avute per tutto questo tempo, si è deciso ad accettare la corte dei bianconeri anche per le pressioni del Barcellona, che spingeva per interrompere qui questo matrimonio. Decisivo in tal senso anche Maurizio Sarri che ha più volte dimostrato al centrocampista la stima nei suoi confronti.

Miralem Pjanic Juventus