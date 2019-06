Rodrigo piace a Carlo Abcelotti che lo vorrebbe nella rosa del Napoli per affiancarlo a Milik. E' una trattativa difficile in quanto sull'attaccante c'è l'interesse anche del Barcellona. Nelle ultime ore si è inserita anche la Roma, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro. Per entrambe le italiane, la minaccia principale è comunque rappresentata dal Barcellona.