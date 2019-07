Tra i talenti maggiormente interessanti che il calcio spagnolo ha espresso negli ultimi tempi non si può non annoverare anche il nome di Junior Firpo, fenomenale terzino sinistro attualmente in forza al Betis Siviglia. E' stato per qualche tempo monitorato anche dal Napoli ma adesso, a quanto pare, per lui stanno iniziando a muoversi seriamente sia il Liverpool che il Barcellona. A riportare la notizia il portale Muchodeporte.