Dalla Spagna - Offerta choc del PSG per Ronaldo: 50 milioni all'anno, il portoghese ci pensa

Centoquaranta milioni alla Juventus, 50 milioni l'anno a Cristiano Ronaldo: sarebbero queste le cifre che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a sborsare per portare CR7 in Ligue 1. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario Gol, una proposta choc che avrebbe però una condizione da soddisfare: la cessione di almeno uno tra Mbappè e Neymar. Il portoghese starebbe prendendo in considerazione l'offerta proveniente da Parigi: con il Psg, infatti, avrebbe la possibilità di puntare alla vittoria della principale competizione europea, oltre a campionato e classifica cannonieri in Francia. Inoltre i 50 milioni di euro l'anno renderebbero Ronaldo il calciatore più pagato al mondo.