Dalla Spagna - Messi minaccia l'addio in caso di arrivo di Cristiano Ronaldo al Barcellona

Calciomercato - Secondo quanto riportato da Don Diario, Lionel Messi, stella del Barcellona, avrebbe minacciato la società blaugrana nel caso in cui in Catalogna dovesse approdare Cristiano Ronaldo

I risultati in Champions League cambiano (e non poco) il futuro delle stelle più luminose del calcio mondiale. A partire da Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe stato offerto a diversi top club del Vecchio Continente fra i quali ci sarebbe anche il Barcellona di Lionel Messi.

Secondo però quanto riportato da ‘Don Diario’, se Cristiano Ronaldo dovesse clamosoramente approdare al Camp Nou, Lionel Messi, bandiera del Barcellona, sarebbe pronto a dire addio. In agguato, occhio all’Inter del gruppo Suning che, nelle ultime settimane, sta vedendo le quotazioni del sogno Messi salire.