Dalla Spagna - Lozano nel mirino del Siviglia, Monchi vuole acquistarlo in estate

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano nel mirino del Siviglia di Monchi. L'ex ds della Roma punta sul calciatore del Napoli per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Monchi guarda sempre con attenzione alla Serie A, gli ultimi acquisti Suso e il Papu Gomez. Come riportato da Fichajes.net, infatti, il Siviglia pensa a Lozano del Napoli il prossimo anno. Il prossimo anno il club spagnolo giocherà ancora in Champions League, mentre il Napoli è in lotta e potrebbe non parteciparci, questo potrebbe facilitare l'affare per il Siviglia.