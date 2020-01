Il primo acquisto della sessone invernale del Napoli sarà, molto probabilmente, Lobokta del Celta Vigo. Mediano dinanzi alla difesa, proprio ciò che serve a Gattuso per il suo 4-3-3. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, c'era anche l'interesse del Real Madrid su Lobotka perché Zidane ha chiesto a Florentino Perez un calciatore come sostituto di Casemiro. Inoltre lo sloveno ha preferito essere protagonista in azzurro che riscaldare la panchina dei blancos.