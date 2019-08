Calciomercato Napoli - Llorente piace e anche tanto in Italia, tre sono i club interessati all'attaccante. L'ex Tottenham, ad oggi svincolato, è finito nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato dall'autorevole programma sportivo El Chiringuito, il club azzurro è molto vicino a Fernando Llorente: l'attaccante è richiesto anche da Fiorentina e Inter in Italia ma la sua preferenza è per la squadra di Carlo Ancelotti.

