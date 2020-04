Dalla Spagna - Diego Costa, testa a testa serrato tra Napoli e Roma

Ultime calcio Napoli - Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Napoli e Roma sono in pressing per Diego Costa. I due club hanno già avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante dell’Atletico Madrid per provare a portarlo in Serie A.

Napoli su Diego Costa

Lo spagnolo, in scadenza nel 2021, piace molto a Napoli e Roma. I probabili addii di Milik e Kalinic aprirebbero le porte a Diego Costa per l’approdo nel campionato italiano. Sul fronte azzurro, il casting in attacco è aperto e il profilo del 31enne è molto gradito alla dirigenza. L’affare resta complicato a causa dell’ingaggio alto.