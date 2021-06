Dalla Spagna - De Paul all'Atletico Madrid, si chiude a 35 mln più bonus per rendimento! Ogni momento buono per l'ufficialità

Calciomercato Napoli - Futuro Rodrigo De Paul, arrivano aggiornamenti riguardo il calciatore argentino nel mirino del Napoli. Dalla Spagna sono sicuri che alla fine De Paul vestirà la maglia dell'Atletico Madrid.

De Paul

Calciomercato Napoli, De Paul verso l'Atletico Madrid

Come riferito dalla stampa spagnola, l'Udinese chiede per De Paul 40 milioni di euro ma è probabile che l'affare con l'Atletico Madrid si possa chiudere nelle prossime settimane per circa 35 milioni più l'inserimento di qualche bonus, legato al rendimento personale piuttosto che al piazzamento della squadra, fresca vincitrice della Liga all'ultima giornata. Il pressing dei Colchoneros è costante e si è intensificato considerando anche l'inserimento di altre società (come il Napoli e in precedenza il Milan), l'accordo economico col giocatore non rappresenta un ostacolo: bisognerà solo convincere la dirigenza bianconera ad accettare la proposta economica, poi ogni momento potrà essere quello giusto per le firme e l'ufficialità.