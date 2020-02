Dalla Spagna - Barcellona, lo spogliatoio si schiera con Messi e contro Albidal

Ultime notizie calcio Napoli - Una frattura non di poco conto quella che si è creata all'interno del Barcellona. Lionel Messi, infatti, nei giorni scorsi ha invitato il direttore sportivo Abidal ad assumersi le responsabilità per il rendimento della squadra. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Sport", infatti, lo spogliatoio si è schierato con il capitano argentino e contro il ds, reo di aver accusato i calciatori di non essersi impegnati durante la gestione Valverde. La situazione, dunque, si fa sempre più spigolosa, con la questione che rischia di precipitare. A breve, poi, ci sarà la partita di Champions League contro il Napoli.

