Dalla Spagna, AS - Il Real Madrid potrebbe trattenere James Rodriguez e vendere Isco

Secondo quanto rivelato dalla redazione del quotidiano spagnolo 'AS' il Real Madrid potrebbe trattenere James Rodriguez.

Secondo la stampa iberica, infatti, non sarebbe più una priorità vendere il colombiano che piace al Napoli e all'Atletico soprattutto visto che il giocatore resterà in vacanza fino al 29 luglio.

Fino alla suddetta Napoli, il real potrebbe effettuare la cessione di altri giocatori, soprattutto quella di Isco per rientrare, almeno in buona parte del grande sforzo economico fatto fino ad ora dall'apertura dellla finestra di mercato estivo.

Florentino Perez, ha ricevuto per el bandito solo l'offerta di De Laurentiis che vorrebbe il giocatore in prestito, ma il presidente del Real non ha intenzione di regalare il giocatore al Napoli rifiutando la proposta ritenuta inaccettabile soprattutto dopo la buona Coppa America del trequartista.