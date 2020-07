Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, Samuel Umtiti ha deciso a sorpresa di restare al Barcellona, dove quest'anno ha trovato poco spazio per la presenza di Piquè e Lenglet. Il calciatore è infortunato e salterà, dunque, la partita contro il Napoli di Champions. In passato, tra le altre squadre, è stato accostato anche al Napoli come possibile erede di Koulibaly.

