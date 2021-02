Dalla Russia - Hamsik può tornare in Europa! Si cerca l'accordo per riportarlo gratis: il club

Ultimissime calciomercato - Secondo l'emittente russa "Match Tv", Marek Hamsik potrebbe presto tornare a giocare in Europa.

Calciomercato, Hamsik può tornare in Europa: l'offerta

C'è una squadra che sogna di riportare in Europa Marek Hamsik: si tratta della Lokomotiv Mosca, a riferire l'indiscrezione dalla Russia è il giornalista locale Yegor Kuznets, di Match TV.

L'ex capitano del Napoli, da due anni in Cina tra le fila del Dalian, è l'obiettivo di mercato della Lokomotiv Mosca che vorrebbe ingaggiarlo come free agent ed è da capire se il giocatore sarà d'accordo e se proverà a trovare un accordo col club cinese per liberarsi con nove mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto.