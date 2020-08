Calciomercato Napoli - Secondo il portale polacco Sportowefatky, non sarebbe più certo il passaggio di Arek Milik alla JUventus dopo l'arrivo in panchina di Pirlo. L'attaccante del Napoli era certo del trasferimento solo nel caso in cui fosse rimasto Sarri. La squadra nuova che avanza su Arek ad oggi è la Roma mentre sono smentite le voci di un accordo con l'Atletico Madrid.