Calciomercato Napoli - Il noto giornalista nigeriano Buchi Laba di Wazobia Max Tv dà l'anticipazione riguardo la firma di Osimhen con il Galatasaray che è avventa in questi momenti:

"Ufficiale: posso confermare al 100% che Victor Osimhen ha appena FIRMATO il suo contratto in prestito dal Napoli al Galatasaray. La squadra turca annuncerà presto l'accordo. PRESTITO per l'intera stagione. Nessuna clausola per andare via a gennaio! - Maggiori informazioni a breve".