Dalla Germania - Tolisso nel mirino del Napoli! E' in scadenza 2022: i dettagli

Calciomercato Napoli - Tolisso nel mirino del Napoli! Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza nel 2022 e secondo le ultimissime notizie di calciomercato il Napoli starebbe pensando al suo acquisto. Già in passato Tolisso piaceva al Napoli.

Tolisso Napoli

Calciomercato, Tolisso nel mirino del Napooli

Corentin Tolisso di nuovo nel mirino del Napoli. Il centrocampista francese piace dai tempi del Lione agli azzurri che ora ci vogliono provare. Perché Tolisso è in scadenza 2022 e può lasciare già in estate il Bayern Monaco. Secondo quanto rivelato da dal noto quotidiano tedesco Kicker il Bayern sta valutando diverse offerte per Tolisso che è finito nel mirino di Napoli, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United. Il classe 1994 pronto ad una nuova avventura.