Dalla Francia - Stessa offerta di Napoli e Arsenal per Gabriel, il Lille ha dato il via libera: sarà il giocatore a decidere

Ultime calciomercato Napoli. Gabriel Magalhaes è il profilo individuato dal Napoli per sostituire un partente in difesa (che sia Maksimovic o Koulibaly). Come annunciato dal presidente del Lille, c'è già stato il via libera alla sua cessione ma al momento il calciatore è conteso proprio tra Napoli e Arsenal.

Gabriel, è sfida Napoli-Arsenal

Secondo quanto riportato da Le10sport, al momento le offerte degli azzurri e dei Gunners sarebbero praticamente identiche (circa 30 milioni bonus compresi) ed avrebbero sbaragliato la concorrenza di Everton e Manchester United. Il Lille dal canto suo ha già accettato le due proproste ed ora la palla sarebbe passata al calciatore: sarà lui a prendere la decisione definitiva.