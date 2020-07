Dalla Francia - Osimhen-Napoli, nelle prossime ore incontro decisivo: c'è il sì! Si stanno definendo gli ultimi bonus, novità anche su Gabriel

Calciomercato Napoli - Arrivano novità dell’ultim’ora dalla Francia sull’affare che potrebbe portare Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Secondo Le10Sport, nelle prossime ore potrebbero essere completati gli ultimi dettagli relativi alla trattativa tra i due club.

Osimhen-Napoli, le ultime

Secondo Le10Sport Osimhen avrebbe già accettato il trasferimento al Napoli e la trattativa si starebbe definendo dal punto di vista dei bonus legati all’operazione e al cartellino del calciatore. Un incontro sarebbe previsto nelle prossime ore per chiudere l’affare: le cifre si aggirerebbero attorno agli 80 milioni di euro, e non è da escludere che possa essere raggiunto un ulteriore accordo anche per il difensore centrale brasiliano Gabriel Magalhaes, sempre con il Napoli, per circa 25 milioni di euro. Situazione da monitorare nelle prossime ore.