Dalla Francia - Osimhen-Napoli, altro indizio: il Lille vicino al bomber Alfredo Morelos!

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli è sempre più vicino ad abbracciare Victor Osimhen. La trattativa, infatti, risulta essere in dirittura d'arrivo ed allo stato attuale delle cose si aspetta, di fatto, solo l'annuncio ufficiale con il classico tweet di Aurelio De Laurentiis. Un ulteriore indizio arriva direttamente da RMC Sport. Stando a quanto riportato dalla nota emittente francese, infatti, il Lille avrebbe già trovato il suo erede in Alfredo Morelos, bomber attualmente in forza ai Glasgow Rangers. Il colombiano ha avuto già un incontro con il direttore sportivo del club transalpino, Luis Campos, che gli ha illustrato il progetto del club, accettato con grande entusiasmo. Adesso, però, inizieranno i negoziati tra i club.

