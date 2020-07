Dalla Francia - Il Napoli torna in pole per Boga! Riavvicinamento tra le parti, c'è un dettaglio che favorisce gli azzurri rispetto al Marsiglia

Ultime notizie Napoli - Jérémie Boga, attaccante esterno franco ivoriano del Sassuolo, è un obiettivo di mercato del Napoli da diverso tempo, ma sembra che le cose possano volgersi nel modo giusto.

Secondo i francesi di Le10Sport, il Marsiglia è tra le squadre interessate a Boga ma le questioni relative alla cessione del club bloccano in questo momento le trattative con il Sassuolo, che chiede 25 milioni di euro circa per cederlo.

Secondo Le10Sport, il Napoli sarebbe di nuovo in pole position per Jérémie Boga: negli ultimi giorni ci sarebbe stato un riavvicinamento tra le parti in causa e c’è ottimismo su di un finale positivo per tutta la trattativa. A favorire il Napoli, l’interesse dello stesso Boga nel preferire una destinazione in Serie A rispetto ad un ritorno in Francia. Ed il Napoli, come raccontano i colleghi transalpini, sarebbero avvantaggiati dalla possibilità di poter offrire un progetto più ambizioso.