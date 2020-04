Dalla Francia - Il Monaco non molla Mertens, presentata un'offerta: la risposta del belga

Calciomercato Napoli. Il futuro di Dries Mertens è ancora un enigma: il belga sembrava ad un passo dal Napoli ma alcune incomprensioni con De Laurentiis hanno messo in stanby la trattativa favorendo il nuovo inserimento delle concorrenti (Inter su tutte). Il centravanti, in scadenza a giugno, è appetito da diverse formazioni in giro per l'Europa: come riportato da Onzemondial.com, su di lui continua anche il pressing del Monaco che avrebbe avanzato anche una proposta allettante. Al momento, tuttavia, l'ipotesi non sarebbe particolarmente gradita allo stesso Mertens che aspetta proposte più convincenti magari dalla Premier League.