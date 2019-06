Dalla Francia - De Laurentiis chiede 80 mln per Allan al PSG, ma la Juventus è pronta ad inserirsi

Come riportano i colleghi francesi di Le10sport.com, il direttore sportivo del PSG, Henrique Antero, avrebbe lavorato dietro le quinte per arrivare al cartellino di Allan, centrocampista brasiliano del Napoli che sfumò nell'ultima sessione invernale di mercato. Però ci potrebbe essere la concorrenza della Juventus ove mai sulla panchina bianconera dovesse sedersi Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli. Secondo Paris United, invece, il Napoli starebbe chiedendo 80 mln per cedere il suo mediano visto che il club di De Laurentiis non ha necessità di vendere e far cassa. Tra l'altro, Ancelotti si sarebbe anche opposto al suo trasferimento.