Dalla Francia bocciano Kvaratskhelia al PSG: "Non è più imprevedibile, ci sono due problemi"

Calciomercato Napoli. Negli ultimi giorni il Psg ha dato priorità all’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia, anche se il Napoli sembra essere proiettato sul rinnovo del talento georgiano per farlo diventare punto fermo del nuovo progetto Conte.Â

So Foot analizza la decisione della squadra parigina di puntare sul calciatore del Napoli:

Ha davvero senso per il Psg prendere Kvara? I francesi sono costretti a rafforzare il proprio attacco dopo la partenza di Kylian Mbappé. Quindi, chi riempirebbe questo vuoto sarebbe Khvicha Kvaratskhelia, un potenziale concorrente per Bradley Barcola. Primo problema: Aurelio De Laurentiis, che chiede 100 milioni di euro e sappiamo quanto sia difficile convincerlo. I parigini starebbero studiando un’offerta da 60 milioni più qualche giocatore, ma la trattativa è complicata. Senza contare che altri reparti sembrano avere priorità più alte, come la difesa centrale e il centrocampo.Â

Secondo problema: il probabile futuro allenatore dei partenopei, Antonio Conte, che considera “Kvaradona” insostituibile; tutto ciò, nonostante il Napoli non giocherà competizioni europee e la stagione 2023-24 non proprio al top del georgiano. Ormai è più prevedibile in quello che fa, nei dribbling e nelle decisioni che prende in campo. La soluzione più giusta per il Psg sarebbe puntare su Osimhen: avrebbe un costo più alto (120-130 milioni), ma porterebbe ai parigini più garanzie in termini di gol per il post-Mbappé.Â