Dalla Francia - Allan resta nel mirino del PSG, ma niente spese folli: il centrocampista azzurro può sostituire Rabiot

Ultime Calciomercato Napoli. Allan resta nel mirino del PSG: il club parigino sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrocampista del Napoli, lungamente trattato già nel mercato invernale. La conferma di Tuchel sulla panchina parigina è un segnale che la pista non è stata abbandonata visto che il tecnico era tra i grandi promoter del giocatore azzurro.

Allan-PSG, le ultime da Parigi

Come riportato da Le Parisien, Allan resta nel mirino dei francesi in vista della prossima estate. Rispetto all'offerta invernale, tuttavia, la strategia di mercato del PSG ha subito diverse modifiche: addio a spese folli ed apertura a trattative più economiche. Nonostante questo Allan è ancora in gioco per sostituire il partente Rabiot, mentre un altro obiettivo è Milner del Liverpool.