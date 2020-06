Dalla Colombia - Ospina può lasciare il Napoli a fine stagione: offerta della Roma per il portiere

Ultime calciomercato Napoli. Nonostante David Ospina dovrebbe essere schierato ancora titolare anche alla ripresa contro l'Inter, il suo futuro in azzurro resta in bilico. Il portiere colombiano è tenuto in grande considerazione da Gattuso, ma per la prossima stagione il Napoli sembra voler puntare con decisione sulla crescita di Alex Meret.

David Ospina

Ospina-Napoli, possibile addio?

Anche dalla Colombia rimbalzano infatti voci su un possibile addio dell'ex Arsenal al termine della stagione: secondo quanto riportato da Balon Central, sulle sue tracce ci sarebbe la Roma che ha anche presentato un'offerta per fargli prendere il posto di Pau Lopez.

Una notizia, quella proveniente dal Sud America, alimentata anche dalle parole rilasciate dello stesso Ospina pochi giorni fa a Blu Radio Colombia, dalle quali l'estremo difensore non esclude un possibile addio o un ritorno in Colombia: