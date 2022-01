Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo che se n'è a lungo parlato, pare ormai sfumato in maniera definitiva l'approdo di Alvaro Morata al Barcellona. A riferire la notizia è l'emittente catalana Rac 1, infatti, i blaugrana non hanno raggiunto l'intesa con l'Atletico Madrid, che ne detiene ancora il cartellino e che non ha voluto rinforzare una diretta concorrente. Di conseguenza l'ex Real resterà fino a fine stagione alla Juventus.