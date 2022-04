Il Napoli scenderà in campo ad Empoli, nel prossimo match di campionato ma c'è sempre il capitolo calciomercato a tenere banco e, in particolare, il futuro di Dries Mertens.

Dries Mertens

Calciomercato Napoli Mertens piace all'Inter

Secondo il portale olandese Voetbalmagazine, tra le squadre in fila per Dries Mertens potrebbe esserci anche l'Inter. Oltre al club nerazzurro, che potrebbe puntare l'azzurro per sostituire Alexis Sanchez, resta viva anche la pista americana, con l'InterMiami di Gonzalo Higuain sempre interessato.