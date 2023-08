Dall'Olanda - Offerta del PSV per Lozano: è l'obiettivo se parte Bakayoko

Napoli- Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro di Lozano e di Bakayoko, i due esterni che sono coinvolti in trattative tra Napoli e PSV. C'è il club olandese che vorrebbe chiudere per il giocatore messicano del Napoli Hirving Lozano. Pronti 10 milioni di euro più bonus per il 28enne che vuole andar via perché è considerato fuori dal progetto. Il PSV fa sul serio e se dovesse andar via il giovane Johan Bakayoko si proverà a chiudere. C'è il club de Burnley ha già offerto 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. La richiesta è di 30.