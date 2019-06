Dall'Olanda - Non solo il Napoli, anche un club di Premier League si muove per Castagne

Calcio mercato Napoli - A lungo trattato e seguito da vicino anche dal Napoli, resta ancora incerto quello che sarà il futuro del terzino ambidestro dell'Atalanta Timothy Castagne. Se è vero come è vero che l'idea di disputare la Champions League con gli orobici è al momento l'opzione più probabile, è altrettanto vero che non mancano le alternative. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche un club di Premier League nella corsa per accaparrarsene le prestazioni.

Dall'Olanda, il Crystal Palace su Castagne

Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, noto portale di informazione olandese, sul terzino belga si sarebbe fiondato anche il Crystal Palace che avrebbe mosso le prime mosse anche con l'Atalanta.