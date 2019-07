Dall’Olanda è rimbalzata un’indiscrezione clamorosa, riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: ci sarebbe la Lazio, e non solo il Napoli, sul messicano Hirving Lozano, attaccante esterno del PSV Eindhoven. Roba da 40 milioni di euro: nel 3-5-2 di Inzaghi non avrebbe collocazione, occupando lo spazio di Joaquin Correa. Per ora solo una suggestione.