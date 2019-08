Non passeranno molti giorni dall'arrivo di Lozano al Napoli, il PSV incasserà una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il tecnico degli olandesi, Mark van Bommel spera in un rincalzo che possa dare esperienza alla sua squadra. L'allenatore lo ha ribadito anche in conferenza stampa: "Faremo qualcosa sul mercato con i soldi incassati dalle uscite". Lo riporta Fc Update, portale olandese.