Dall'Inghilterra - Tottenham, Trippier entusiasta di un trasferimento in Serie A: il Napoli vuole chiudere a 25 milioni di sterline

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli è in pole position per il cartellino di Kieran Trippier. Il terzino destro del Tottenham sarà autorizzato dalla dirigenza a lasciare White Hart Lane per la giusta offerta: il club di Aurelio De Laurentiis proverà a chiudere l'accordo con gli inglesi per 25 milioni di sterline circa.

Ultime mercato Napoli - Trippier può arrivare

Il difensore degli Spurs ha ancora tre anni di contratto, rinnovato soltanto nell'estate del 2017. Secondo quanto riportato dal portale inglese Independent, il 28enne sarebbe entusiasta del trasferimento in Serie A e dell'offerta del club azzurro.