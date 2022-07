Dall'Inghilterra - Sirene dalla Premier per Fabian, il Manchester Utd lo vuole in alternativa a De Jong

Suonano le sirene della Premier League per Fabian Ruiz. Infatti il Daily mail analizzando il mercato in casa Manchester United mette in evidenza le difficoltà dei red devils. Il tecnico Ten Hag aveva individuato come rinforzo per il centrocampo, Frankie de Jong in forza al Barcellona, facendo anche pressione sui dirigenti del club.

Fabian seguito dal Manchester

L'accordo sarebbe anche stato raggiunro col Barcellona con cifre che richiederebbero uno sforzo particolare alle classe del club inglese, circa 70 mln. Il problema però pare essere il rifiuto e le titubanze dello stesso calciatore a trasferirsi al Manchester United.

A questo punto il club starebbe valutando le piste alternative per dare comunque un rinforzo al tecnico Ten Hag: tra questi spunta il nome di Fabian Ruiz come prima scelta. L'attenzione sarebbe ricaduta sul centrocampista spagnolo per le qualità tecniche che si avvicinerebbero molto a quelle di De Jong.

Poi la situazione contrattuale di Fabian con un solo anno di contratto col Napoli, farebbe ingolosire i dirigenti, che sono consapevoli del fatto che il club italiano a gennaio ha respinto una ofefrta di 42 mln dal Newcastle. Adesso eprò il Napoli lo cederebbe per una cifra intorno ai 30 mln secondo il portale britannico.

