Dall'Inghilterra - Sarri può rifiutare l'offerta della Juventus, il tecnico ha convinto la dirigenza del Chelsea

Il futuro di Maurizio Sarri resta un rebus da risolvere. Oggi il tecnico incontrerà Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, per un confronto sulla prossima stagione. Sarri è pronto a rifiutare l'offerta della Juventus se il Chelsea accetta le sue condizioni. Nulla è garantito, nonostante la vittoria in Europa League. La dirigenza Blues pare che voglia continuare con l'attuale tecnico visti gli ottimi risultati. In caso in cui Sarri non dovesse approdare in bianconero, prendono quota l'ipotesi Pochettino e Guardiola. Lo riporta il The Times.