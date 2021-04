Calciomercato Napoli - Nikola Maksimovic nel mirino di Crystal Palace e West Ham in Premier League. Come riportato dai colleghi inglesi del Daily Mail, i due club di Premier fanno sul serio per l'ingaggio del difensore del Napoli. Nikola Maksimovic è in scadenaza di contratto e a giugno sarà svincolato, per firmare poi con una nuova squadra.