Calciomercato Napoli - Manchester United e Liverpool si sfidano per Kalidou Koulibaly del Napoli. Come rivelato dal Football365 in Inghilterra, sono queste le squadre fortemente interessate al centrale del Napoli che potrebbe andare via a fine stagione. Il calciatore ha saltato le ultime sfide di campionato per infortunio. I contatti con i club inglesi proseguono dallo scorso marzo.