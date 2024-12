Dall'Inghilterra - Liverpool e Manchester City sulle tracce di Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme importanti dall'Inghilterra che raccontano di quello che il possibile approdo di Khvicha Kvaratskhelia dall'Italia alla Premier League dove ci sono Liverpool e Manchester City interessati.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia verso la Premier

A darne conferma è l'esperto di mercato Graeme Bailey che racconta di quello che è il forte interesse dalla Premier League per Kvaratskhelia e di come ora anche Liverpool e Manchester City siano saldamente sulle tracce del talento georgiano come anche altri club, considerando che ancora non ha accettato un nuovo contratto con il Napoli.