Dall'Inghilterra - La Juventus vuole Zidane in estate: pronta offerta da 8 milioni di euro

La Juventus avrebbe intenzione di offrire 8 milioni di euro a Zinedine Zidane per portarlo sulla panchina bianconera. A riportarlo è il Daily Mail. Il quotidiano inglese parla di un rapporto stretto esistente tra Zizou e il presidente Andrea Agnelli. Quest'estate il tecnico francese potrebbe separarsi dal Real Madrid, visto anche un presunto malcontento tra i senatori dello spogliatoio. Cristiano Ronaldo ne sarebbe entusiasta: i due hanno un ottimo rapporto e le tre Champions League consecutive vinte insieme parlano chiaro. Al momento Maurizio Sarri è sotto esame, soprattutto dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi contro il Lione. Secondo il tabloid britannico, Sarri avrebbe anche rischiato l'esonero in caso di sconfitta nello scontro diretto contro l'Inter, in programma nella stessa settimana della sconfitta di Lione, successivamente posticipato a questa domenica per l'emergenza Coronavirus.