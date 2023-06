Notizie Napoli calcio - Secondo quanto riferito dal Dailymail il futuro di Jorginho all'Arsenal è in discussione nonostante sia arrivato solo sei mesi fa. Su di lui c'è la Lazio di Sarri che lo ha avuto al Napoli. L'Arsenal è disposto ad ascoltare le offerte con un gruppo di squadre interessate a lui: sempre secondo il portale non ci sarebbe solo la Lazio ma anche il Milan ed il Napoli.