Dall'Inghilterra - James Rodriguez al passo d'addio dal Real Madrid! Il colombiano è vicino allo United

Ultime notizie mercato - E' giunta al capolinea l'avventura al Real Madrid di James Rodriguez. Il talento colombiano, a lungo vicino al Napoli l'estate scorsa, è finito nel mirino del Manchester United e, stando a quanto riportato dal Daily Express, si incontrerà con il club inglese per trovare un accordo. Resta ancora da trovare l'intesa sulle cifre, sia tra i club che tra i Red Devils ed il calciatore ma c'è ottimismo. La settimana che sta per iniziare può essere quella giusta per trovare la quadra e definire questa operazione.

