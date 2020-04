Dall'Inghilterra - Il nome di Koulibaly circola in casa Everton dall'arrivo di Ancelotti, in estate può partite l'offensiva

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Il nome di Kalidou Koulibaly, nonostante una annata ben al di sotto delle aspettative, continua ad infiammare il mercato internazionale. Sulle sue tracce, dall'arrivo in panchina dell'ex Napoli Carlo Ancelotti, c'è anche l'Everton, secondo club di Liverpool per blasone e che ha a disposizione risorse economiche a dir poco considerevoli. A sottolineare la cosa è il portale "Liverpool Echo" che, dunque, in tal modo, ipotizza un possibile tentativo dei Toffees nella prossima sessione di mercato estiva per accaparrarsi le prestazioni del senegalese, apparentemente giunto al capolinea della sua avventura al Napoli.

Koulibaly